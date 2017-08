Celtic aast op verdediger Nelom van Feyenoord

De komst van Ridgeciano Haps is niet voor iedereen in Rotterdam een feestje, Miquel Nelom heeft daardoor namelijk zijn plaats verloren en zit nu op de bank. Echter wilt het Schotse Celtic hem helpen.

Celitc probeert hem namelijk aan een transfer te helpen. Zijn zaakwaarnemer zou al om zich heen hebben gebeld en dat leverde dus al gelijk reacties op van meerdere clubs. Welke andere clubs nog meer interesse hebben is nog niet bekend, Celtic wordt als voornamelijke kandidaat genoemd.

Maar ook bij Celtic is het nog maar de vraag of Nelom Kieran Tierney uit de basis speelt, echter is hij wel hun enige optie op de linksachter-positie. Brendan Rodgers - oud-coach van onder meer Liverpool - is dus nog op zoek naar een reserve voor links, Nelom zal dus deze optie goed moeten afwegen. Op dit moment zijn er wel twee blessures centraal bij Celtic, dat zou misschien voor hem mooi uitkomen.

Vorige week is Nelom nog in verband gebracht met Premier League clubs als Watford, dat is echter nog niet concreet geworden.

