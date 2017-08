Volgend jaar zomer komt er eindelijk een gelijke lijn in de sluiting van de transfermarkt, hierbij gaat de Premier League transfermarkt al voor aanvang van de competitie op slot.

Vervolg: Premier League sluit volgend jaar zomer voor aanvang competitie

Dinsdagochtend meldt The Telegraph dat in het seizoen 2018/2019 de transfermarkt in Engeland al zal sluiten voor aanvang van de competitie. De meerderheid van de Engelse clubs was voor deze maatregel, waardoor er een gelijkenis komt rondom het aantrekken van spelers.

De competitie-organisatie en clubvertegenwoordigers zouden in september tot een akkoord komen, zodat er volgend jaar zomer tijdens het begin van de competitie geen spelers meer kunnen worden weggekaapt.

Gek genoeg was het Engelse Watford de enige club die zich niet kon vinden in deze regel.

