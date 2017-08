Overzicht: De duurste transfers van deze transferperiode

De transferperiode is al enige tijd open en er werden al veel transfers gedaan. De meest spraakmakende transfer is echter toch die van Neymar. De Braziliaan verkaste voor liefst 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Nog nooit betaalde een club zoveel geld voor een speler, maar welke spelers vertrokken in deze transferperiode ook voor veel geld naar een andere club?

V-bal.nl zet de 10 duurste spelers van deze transferperiode voor je op een rij. Daar de transfermarkt eind deze maand sluit, kunnen er uiteraard nog spelers worden verkocht voor nog meer geld dan de bedragen die in deze lijst genoemd staan.

10. Mohamed Salah (Liverpool) – 42 miljoen euro

De 25-jarige Egyptische aanvallende middenvelder cq. rechtsbuiten werd deze zomer voor 42 miljoen euro door Liverpool overgenomen van AS Roma. Voor Roma betekende dit een aardige winst in slechts één jaar tijd. Vorig jaar zomer nam de Italiaanse topclub Salah namelijk voor 15 miljoen euro over van Chelsea, dat Salah in het seizoen 2015/2016 al aan Roma verhuurde.

9. Leonardo Bonucci (AC Milan) – 42 miljoen euro

De dertigjarige ijzersterke verdediger werd deze zomer gekocht door het kapitaalkrachtige AC Milan. De gevallen grootmacht wil weer terug naar de top en legde liefst 42 miljoen euro op tafel voor Bonucci. De Italiaan was sinds medio 2010 een rots in de branding bij Juventus, dat hem toen voor 15,5 miljoen euro overnam van Bari.



8. Nemanja Matic (Manchester United) – 44,7 miljoen euro

De 29-jarige Servische middenvelder maakte deze zomer een toptransfer binnen Engeland. Matic vertrok naar Manchester United en die club maakte 44,7 miljoen euro over naar Chelsea, dat Matic in het seizoen 2010/2011 nog verhuurde aan Vitesse. Matic kwam medio 2009 naar Chelsea, dat hem voor 1,75 miljoen euro weghaalde bij Kosice.



7. Bernardo Silva (Manchester City) – 50 miljoen euro

Silva, een 23-jarige aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten, vertrok deze zomer van AS Monaco naar Manchester City voor 50 miljoen euro. Het Franse Monaco nam zelf de Portugees in januari 2015 over van Benfica voor 15,8 miljoen euro. Voor Monaco scoorde hij vorig seizoen 8 keer in 37 competitieduels.



6. Kyle Walker (Manchester City) – 51 miljoen euro

Manchester City legde ook voor Kyle Walker veel geld op tafel, namelijk 50 miljoen euro. De 27-jarige rechtsback werd medio 2009 door Tottenham Hotspur overgenomen van Sheffield United voor 5,9 miljoen euro, waarna hij weer werd verhuurd aan Sheffield en Aston Villa. Daarna werkte hij zich op tot basisspeler bij Tottenham en international van Engeland.



5. Alexandre Lacazette (Arsenal) – 53 miljoen euro

De 26-jarige spits brak jaren geleden door vanuit de jeugdopleiding van Olympique Lyon en toonde zich de laatste jaren een echte goalgetter. Uiteindelijk kwam hij tot 100 goals in 203 competitieduels voor de Fransen. Arsenal had 53 miljoen euro over voor Lacezette en contracteerde hem voor 5 jaar. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen scoorde hij direct voor Arsenal. Tegen Leicester City (4-3 winst) scoorde hij op 11 augustus 1 keer.



4. Benjamin Mendy (Manchester City) – 57,50 miljoen euro

De transfer van de 23-jarige Mendy naar Manchester City zorgt ervoor dat City al voor de derde keer in deze lijst staat. Frans international Mendy kwam over van AS Monaco voor liefst 57,50 miljoen euro en tekende voor 6 jaar in Engeland. Monaco heeft een flinke winst geboekt op Mendy, daar Monaco hem medio 2016 voor 13 miljoen euro overnam van Olympique Marseille.



3. Alvaro Morata (Chelsea) – 65 miljoen euro

Morata was vorig jaar niet altijd zeker van een basisplek bij Real Madrid, maar Chelsea had toch 65 miljoen euro voor hem over. Morata werd vorig jaar zomer door Real voor 30 miljoen euro teruggekocht van Juventus. Aan die club verkocht Real hem in 20 miljoen euro.



2. Romelu Lukaku (Manchester United) – 85 miljoen euro

De 24-jarige beresterke Belgische aanvaller scoorde vooral vorig seizoen aan de lopende band bij Everton (25 goals in 37 competitieduels). Aangezien Manchester United op zoek was naar een spits kwam het bij Lukaku uit, maar het moest wel flink in de buidel tasten. United moest 85 miljoen euro overmaken naar Everton, dat hem medio 2014 voor 35 miljoen euro kocht van Chelsea.



1. Neymar (Paris Saint-Germain) – 222 miljoen euro

De toptransfer van deze zomer is die van Neymar. De 25-jarige Neymar wilde niet langer in de schaduw van Lionel Messi spelen bij FC Barcelona en wilde weg. Paris Saint-Germain hapte toe en legde het bedrag van 222 miljoen euro, dat de transferclausule was, op tafel. De linkerflankspeler was 13 augustus direct trefzeker in zijn eerste competitieduel voor PSG tegen Guingamp. Ook gaf hij een assist.

