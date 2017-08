De transfer van Davinson Sánchez is in een vergevorderd stadium, van een overgang is al bijna sprake. Het Colombiaanse medium Deportes RCN weet dat maandagavond te melden.

Vervolg: Tottenham wil Sanchez voor duel met Chelsea binnen hebben

De onderhandelingen tussen Ajax en het Engelse Tottenham Hotspur zijn inmiddels belandt in een vergevorderd stadium, waardoor de transfer van Sanchez deze week nog wordt afgerond.

Een openingsbod van 40 miljoen werd echter al aan de kant geschoven door Ajax, maar de Colombiaan zelf heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Engelse Premier League.

Het Colombiaanse medium weet te melden dat Pochettino de Colombiaan deze week al binnen hebben, zodat er zondag al een beroep op hem kan worden gedaan wanneer Chelsea FC de tegenstander is in de tweede speelronde van de Premier League.

