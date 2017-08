Johan Derksen anex de snor liet maandagavond in het TV programma Voetbal Inside zijn licht schijnen over Ajax.

Vervolg: Derksen stoort zich gruwelijk een Ajax jongeling De Ligt

De verdediger De Ligt kan het niet goed doen bij Derksen, waar de analist spreekt over een complete choas. Ook over Sanchez heeft Derksen zijn woordje uiteraard klaar, 'Zo'n speler van Ajax krijgt een waarzinnige aanbieding, die jongen gaat dan niet zeggen ik ben niet gemotiveerd.'

'Ik snap die zaakwaarnemer wel, Sanchez niet op kunstgras laten spelen. Straks scheurt hij zijn knieband en is de transfer weg.' Derksen vindt niet dat we gelijk het gras onder de schoenen van Keizer moet wegmaaien.

Waar Derksen wel voor Keizer opkomt, heeft hij niets goed over voor De Ligt. 'Daar heb ik me kapot aan liggen ergeren, hij maakt fout op fout. Dan denk je dat De Ligt iets mist, maar het is iets structureels, hij doet iedere week iets stoms. Dat jongetje parasiteert op het feit dat hij achttien is, dat mag geen rol spelen. Je wordt als volwassen speler beoordeeld.'

