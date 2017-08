Aanwinst: In Oostenrijk kennen we FC Twente van Arnautovic en Janko

FC Twente heeft middenvelder Michael Liendl aangetrokken. De 31-jarige Oostenrijkse middenvelder tekende maandag voor twee seizoenen bij FC Twente. Liendl kon transfervrij bij de club uit Enschede tekenen na zijn vertrek bij het Duitse 1860 München.

Liendl vertrok na vorig seizoen bij 1860 München, dat degradeerde uit de Duitse 2. Bundesliga. De ervaren middenvelder is blij dat hij dit seizoen in de Eredivisie speelt. ‘Ik ben heel blij met deze stap. In Oostenrijk kennen we FC Twente natuurlijk van Janko en Arnautovic. FC Twente is er nog steeds een grote naam, maar ik weet ook dat de club een moeilijke periode heeft gekend en er nu een relatief jonge ploeg op het veld staat’, zei Liendl.





De éénvoudige international van Oostenrijk hoopt zijn jonge teamgenoten te kunnen helpen. ‘Met mijn ervaring en kwaliteit hoop ik het team verder te kunnen helpen. Aan de gesprekken hier heb ik een goed gevoel overgehouden en ik kijk er naar uit om hier in dit mooie stadion – een echt ‘voetbal’-stadion – te gaan spelen’, aldus Liendl op de website van FC Twente.



Liendl kwam de laatste twee jaar uit voor 1860 München en kwam tot 57 competitieduels en 12 goals. Vorig seizoen kwam stond hij van de 28 competitieduels die hij speelde er 20 in de basis. Liendl speelde eerder ook voor Fortuna Düsseldorf, Wolfsberger AC, Austria Wien en Kapfenberger SV. In 2014 speelde Liendl zijn enige interland voor zijn land Oostenrijk.

