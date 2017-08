VIDEO: Feyenoord - FC Twente 2-1! (Eredivisie speelronde 1)

Landskampioen Feyenoord is glansrijk aan het nieuwe seizoen begonnen, met een 2-1 zege op FC Twente was het alweer de 12e zege op rij in de eigen Kuip.

Landskampioen Feyenoord is glansrijk aan het nieuwe seizoen begonnen, met een 2-1 zege op FC Twente was het alweer de 12e zege op rij in de eigen Kuip.