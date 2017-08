Spelers Palace steunen nieuwe tactiek De Boer

De spelerskern van Crystal Palace hebben Frank de Boer gesteund na de weerzinwekkende 0-3 nederlaag. De spelers zijn toch blij met hun Nederlandse coach.

Frank de Boer liet al doorschemeren een geheel nieuwe tactiek uit te gaan proberen met Crystal Palace, dat mocht nog niet baten tegen Huddersfield Town en dat zat ook de fans niet al te fijn. Echter hebben de spelers al het vertrouwen in hun coach, zoiets hebben de spelers van Internazionale bijvoorbeeld nooit laten blijken. Bij de Londense club is vooral Benteke te spreken over de coach en de voortgang van de club, Benteke zegt dat De Boer zijn best doet om een nieuwe speelstijl te implementeren en dat deze stijl dan ook niet van de ene op de andere dag werd toegepast, de club oefent al weken met hun nieuwe tactiek, het 3-4-3 van Antonio Conte.

Benteke vindt de Nederlandse stijl wel leuk, van achter opbouwen waardeert hij wel, ook al zorgt dat ervoor dat aanvallers soms wat meer moeten meeverdedigen of op het middenveld lopen.

De Boer liet eerder al weten attractief voetbal te willen spelen, het is dus voor Palace zaak om zo snel mogelijk de 3-4-3 onder de knie te krijgen en wellicht nog een nieuwe aanvaller te scoren op de transfermarkt.

