PSV heeft intern besloten de transfermarkt op te gaan op zoek naar een tweede goalie, het wegvallen van doelman Luuk Koopmans zet PSV tot deze beslissing.

Vervolg: PSV toch markt op voor tweede doelman

Wanneer PSV doelman Jeroen Zoet nu geblesseerd raakt of geschorst is, lijkt Cocu alleen te kunnen terugvallen op Yanick van Osch (20) en Mike van de Meulenhof (18). De eerst genoemde heeft welliswaar Jupiler League ervaring, maar V.d Meulenhof heeft nog nooit gespeeld in het betaald voetbal.

Afgelopen week liet Koopmans een schouderblessure op, hierdoor is de goalie enkele weken niet inzetbaar voor de Eindhovenaren. Door de blessure heeft PSV besloten te willen gaan shoppen voor een nieuwe tweede ervaren doelman achter Jeroen Zoet.

Zo worden de namen van Eloy Room (Vitesse) en mogelijk Bram Castro (Heracles) al genoemd, maar ook Sergio Padt vanwege zijn afkoopsom in zijn contract. PSV kan ook over de grens shoppen, maar liet weten dat er nog niets concreets is.

