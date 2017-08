Ajacied Viergever benieuwd wat Overmars met overschot aan miljoenen doet

Het is pijnlijk om te zien dat Ajax miljoenen genoeg heeft op de bank, maar het openingsduel tegen Heracles Almelo jl zaterdag verloor. De roep om versterking is duidelijk hoorbaar binnen de selectie van Ajax.

Aanvoerder Veltman deed al een dringend beroep op Marc Overmars om met versterkingen te komen, en nu voegt verdediger Viergever hier aan toe dat hij benieuwd is wat Ajax met alle miljoenen op de bank gaat doen.

Na afloop van het verloren duel kreeg aanvoerder Veltman direct een journalist op zich af, 'We hebben heel onvolwassen gespeeld want we liepen uit positie. Je moet hier gewoon met 4-0 winnen, denk ik.'

'De aanval is de beste verdediging, maar dat moet wel met beleid. Soms waren er te veel jongens naar voren. Dat ging nergens over. Je moet niet uit je positie spelen,' vervolgt Vetlman.

Momenteel staat er nog enkele namen op de transferlijst mits het juiste bedrag er voor wordt neergeteld. Ook de naam van Sanchez kon niet uitblijven, 'Het bedrag verbaast me niet. Er worden wel gekkere bedragen betaald, dat is tegenwoordig de markt,' die Overmars hierop aankijkt. 'Dan hebben ze in ieder geval genoeg centen om er iets leuks mee te doen.'

