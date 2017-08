Ajacied De Ligt niet bezig met verlenging contract

Matthijs de Ligt van Ajax is een talentvolle voetballen, afgelopen seizoen brak hij door onder Bosz in het eerste. Het lijkt er dan ook op dat de jongeling binnenkort kan verlengen, al is hij daarvan zelf niet helemaal op de hoogte.

Ik gesprek met Ajax Life laat de jongeling weten: 'Ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Mijn zaakwaarnemer (Barry Hulshoff, red.) doet dat. Ik krijg soms updates. Ik heb geen idee hoe ver ze zijn, maar mijn intentie is om bij Ajax te blijven. Dat is duidelijk.'

De 18-jarige verdediger heeft geen intenties om Ajax te verlaten, al wordt hij wel genoemd als een van de spelers die voor veel geld kan vertrekken. Toch bevestigd de verdediger het zelf, 'Het is bij de club duidelijk, dat is bij mij duidelijk.'

Een halfjaar geleden verlengde De Ligt zijn contract nog, die momenteel bezig is aan een goede opwaartse ontwikkeling bij Ajax. 'Er is voor een jonge speler geen betere club dan Ajax om bij te zitten. Ik wacht af wat er geregeld wordt en dan zal die handtekening vast wel komen.'

Jl. zaterdag werd De Ligt 18 jaar, wat inhoudt dat hij nu een contract voor meerdere seizoen mag ondertekenen bij Ajax. 'Het is lekker om langer vast te liggen natuurlijk. Dan heb je toch iets meer zekerheid. Helemaal bij een club als Ajax is het mooi. Het is de droom waarvoor je voetbalt. Dat is alleen maar mooi..'

