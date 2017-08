Cristiano Ronaldo mag dan allerminst geliefd zijn bij de aanhang van FC Barcelona, daar is dan ook een goede reden voor. De Portugese vedette werd zondagavond ontvangen met een hels fluitconcert, maar wist wel te scoren.

Vervolg: Ronaldo schrijft gouden cijfers in Camp Nou

In de 60e minuut wist Ronaldo zijn rentree te maken bij Real, nog geen kwartier later zette hij hoogstpersoonlijk de Madrilenen op een 1-2 voorsprong met een werkelijkwaar schitterende goal.

11 goals in 14 matches at Camp Nou 🙌🏼 👑 pic.twitter.com/yHdcmdwCHI — Football Stuff (@FootbalIStuff) 14 augustus 2017

De 1-2 was een beauty van jewelste, wat voor Ronaldo alweer zijn elfde goal betekende in het stadion van eeuwig rivaal FC Barcelona. Ronaldo wist maarliefst 11 keer te scoren in 14 optreden in Camp Nou, daarvoor laat hij zich graag uitfluiten.

Ronaldo schrijft gouden cijfers in Camp Nou

Een korte samenvatting: Cristiano Ronaldo mag dan allerminst geliefd zijn bij de aanhang van FC Barcelona, daar is dan ook een goede reden voor. De Portugese vedette werd zondagavond ontvangen met een hels fluitconcert, maar wist wel te scoren..