UPDATE: Ronaldo krijgt zware schorsing na duwen arbiter

De Spaanse El Clasico, het heenduel om de Spaanse SuperCopa werd zondag afgewerkt in Camp Nou. Real was de baas over FC Barcelona en wist er drie te maken.

Ronaldo is na het duwen van de arbiter en de andere omstandigheden voor 5 wedstrijden geschorst door de nationale bond.

Grote man aan de kant van de Madrilenen was natuurlijk Ronaldo, zijn invalbeurt in de 60e minuut was er eentje om niet gauw te vergeten. De Portugees zette Real zelfstandig op 1-2 voorsprong met een werkelijk schitterende goal, maar met het juichen ging het mis.

"Once the red card was shown, the player pushed me slightly in a sign of disagreement."



* Rules state a 4-12 game ban. pic.twitter.com/APTxoZ5zb3 — Chef (@champ_ian) 14 augustus 2017

De Portugese vedette trok zijn shirt uit en wilde rivaal Messi kopieeren met het shirt omhoog houden. De gele kaart was meer dan terecht volgens de regels. Maar een minuut later kreeg Ronaldo zijn tweede gele kaart voorgehouden wegens een duikeling binnen de 16 van FC Barcelona. Rood dus voor de vedette.

Ronaldo kon zijn frustratie niet verkroppen en duwde de arbiter tijdens de aftocht naar de kant, iets wat hem op een mega schorsing kan komen te staan. In Spanje moet je van de arbiters afblijven en dit kan gezien worden als ernstig fout. In afwachting van zijn straf is Real in hoger beroep gegaan.

