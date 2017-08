Toornstra goed gezind: Dit seizoen kunnen we ook opnieuw verrassen

Feyenoord wist het openingsduel tegen FC Twente efficient te winnen, voor eigen publiek werd het 2-1 tegen de Tukkers. Toch willen de Rotterdammers er nog versterking bij.

Aankomende weken wil Feyenoord zich nog versterken met een aanvaller, al wordt de naam van Van Persie al wekenlang genoemd. Toornstra vindt dat Feyenoord al ver is en alleen nog maar beter kan worden.

In gesprek met NUsport laat Toornstra weten: 'Ik denk dat onze selectie vrij breed is en ook van goede kwaliteit en met veel potentie. Tegen FC Twente was het misschien nog niet goed genoeg, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Ik denk dat we met deze selectie nog heel ver kunnen komen.'

'We hebben twee nieuwe backs (Kevin Diks en Ridgeciano Haps, red.). Die zijn wel iets anders dan de backs die we hadden. Daar moeten ook automatismen inkomen, maar ik denk wel dat het steeds beter gaat.'

