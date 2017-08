OFFICIEEL: MVV haalt voormalig Belgisch international binnen

MVV Maastricht heeft met Marvin Ogunjimi een grote naam aan de selectie toegevoegd. De 29-jarige Belgische aanvaller tekende bij de Jupiler League-club een tweejarig contract en hij komt over van OFK Okzhetpes Kokshetau uit Azerbeidzjan. MVV meldt de transfer op zijn website.

Ogunjimi heeft al een hele loopbaan achter de rug en speelde al voor onder andere KRC Genk, Real Mallorca, Beerschot, Oud-Heverlee Leuven en Standard Luik. In het seizoen 2007/2008 speelde hij al eens in Nederland voor RKC Waalwijk, dat hem huurde van Genk. In de periode van 2010 tot 2011 speelde de spits ook 7 interlands voor België waarin hij vijf keer scoorde.





De laatste jaren speelde hij in diverse landen. In 2014 vertrok hij naar Stromsgodset IF uit Noorwegen, waarna hij ook nog speelde voor Suwon FC (Zuid-Korea), Ratchaburi Mitr Phol (Thailand), Skenderbeu Korce (Albanië) en dus Kokshetau. MVV is blij met de komst van Ogunjimi, die de laatste jaren ook kwakkelde met blessureleed.





De trainer van MVV, Ron Elsen, over de transfer: 'Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met Marvin. In onze gesprekken bleek zijn motivatie en betrokkenheid heel hoog. Hij was al op de hoogte van de club, onze trainings- en speelwijze en andere details. De naam Marvin Ogunjimi zal bij veel voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. Als je naar zijn staat van dienst kijkt, neem ik daar mijn petje voor af.'

'De laatste jaren is Marvin echter, mede dankzij een zware blessure, enigszins op een dood spoor geraakt. De club MVV Maastricht en Marvin Ogunjimi slaan de handen nu ineen. We kunnen elkaar helpen, elkaar versterken. Voor de relatief jonge groep, neemt hij ook een stuk ervaring mee. Daar zijn wij erg blij mee. Marvin is een technische jongen, die snelheid in huis heeft, net als een neusje voor de goal. Het type spits dat precies in ons systeem past', aldus Elsen.

