Zondagavond verloor FC Barcelona het eerste officiele duel van het nieuwe seizoen tegen rivaal Real Madrid, in het heenduel van de Spaanse SuperCup werd in het eigen Camp Nou met 1-3 verloren.

Vervolg: Roep naar versterking bij FC Barcelona is groter dan ooit

Het eerste duel zonder Neymar is voor FC Barcelona geeindigd in een 1-3 verlies tegen Real Madrid voor eigen publiek, en dat terwijl de voorbereiding in de VS zonder verlies ging. Toch is de roep naar versterking groter en groter na het verlies van Neymar.

Busquets liet weten: 'Het heeft niets met dit resultaat te maken. We moeten sowieso nieuwe spelers halen,' doelend op de mega transfer van Neymar naar PSG voor 222 miljoen euro.

'Het is een kwestie van doorselecteren. Soms heb je gewoon vers bloed nodig om nóg beter te worden.' Ook FC Barcelona coach Valverde is het eens met zijn captain en voegt eraan toe, 'Wij zijn Barcelona en we willen altijd het beste team hebben. We hebben nog tot 31 augustus de tijd.'

Het vertrouwen in nieuwe aanwas is dan ook groot, 'Er zullen zeker nog mutaties komen. Maar ik vind ook dat we waardering moeten hebben voor wat we al in huis hebben, ondanks deze nederlaag.'

Roep naar versterking bij FC Barcelona is groter dan ooit

Een korte samenvatting: Zondagavond verloor FC Barcelona het eerste officiele duel van het nieuwe seizoen tegen rivaal Real Madrid, in het heenduel van de Spaanse SuperCup werd in het eigen Camp Nou met 1-3 verloren..