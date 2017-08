Real Madrid direct in hoger beroep tegen rood Ronaldo

In het eerste duel van de Spaanse Super Cup kreeg Ronaldo twee keer geel (en dus rood), maar Real Madrid is het daar absoluut niet mee eens. De Spaanse grootmacht gaat dan ook direct in hoger beroep tegen zijn rode kaart.

Ronaldo werd de schlemiel van de avond, de Portugees kwam na een uur binnen de lijnen voor Real Madrid. De Portugees was binnen de korste keren trefzeker en zette Real op een 1-2 voorsprong, maar kreeg geel voor het uittrekken van zijn shirt bij het juichen.

Echter een minuut later werd een aanvallende actie van Ronaldo door de arbiter gezien als schwalbe, waar de Portugees zijn tweede gele kaart kreeg en kon inrukken. Ronaldo geloofde zijn ogen niet en gaf de arbiter ook nog een duw bij het verlaten van het veld.

'Het was misschien geen strafschop, maar de rode kaart was veel te zwaar. We kunnen het niet meer veranderen, maar gaan proberen hem woensdag toch te kunnen opstellen,' liet Zidane weten. Woensdag speelt Real thuis het returnduel tegen FC Barcelona in de Spaanse SuperCup.

Aanvoerder Ramos liet weten: 'Hij verloor zijn balans, We moeten in beroep gaan en de beslissing nader laten onderzoeken.'

