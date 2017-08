Zoet blij met afgegeven signaal van PSV

eroen Zoet kijkt tevreden terug op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen van PSV. PSV won met 3-2 van AZ in het eigen Philips stadion. Doelman Zoet baalt van de twee tegentreffers, maar door de zege op AZ zit hij daar minder mee.

'Er is vooral blijdschap. We hebben een signaal afgegeven, hebben met z'n allen geknokt. We hebben laten zien dat we dat ook kunnen. We hebben bij vlagen goed gespeeld, bij vlagen ook minder. Maar we starten met drie punten, dat is lekker', zei Zoet tegen Omroep Brabant.

Het PSV-publiek ging achter het team staan op de momenten dat de ploeg het nodig had. 'We moeten naar onszelf kijken. We moeten alles geven. Honderd procent gas, zoals vandaag, dan weet ik zeker dat het publiek altijd achter ons staat', aldus Zoet.

PSV kon wel een goede start gebruiken, daar het onlangs pijnlijk werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League. Het Kroatische NK Osijek was over twee duels te sterk voor de Eindhovenaren, waardoor PSV voor het eerst sinds meer dan 40 jaar niet Europees speelt.

