PSV is afgelopen weekend qua resultaat goed aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen en dat stemde Marco van Ginkel tevreden. PSV won met 3-2 van AZ in eigen huis en middenvelder Van Ginkel scoorde de derde treffer. De aanvoerder vond de zege verdiend.

Vervolg: PSV-aanvoerder Van Ginkel tevreden: 'Een goede reactie'

'Het was een goede overwinning na een mindere periode met een paar verloren wedstrijden. Dat je dan nu de eerste competitiewedstrijd wint, dat geeft een lekker gevoel. We begonnen slordig, niet helemaal scherp. Maar na de 0-1 van AZ gingen we er vol tegenaan. Het publiek kwam er weer achter staan, dat doet altijd goed', zei Van Ginkel tegen Omroep Brabant.

De druk was groot bij PSV, daar het in de voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld door NK Osijek. PSV speelt daardoor voor het eerst in ruim 40 jaar geen Europees voetbal. Na de tweede nederlaag tegen die ploeg had spits Jürgen Locadia gezegd zich voor tegenstanders als Osijek minder goed te kunnen opladen dan voor een topclub.

Van Ginkel denkt dat Locadia dit iets anders bedoelde. 'Maar ik denk dat iedereen altijd zijn best doen. Alleen nu was die wil om te winnen er net wat meer. Dat heb ik gemist in de Europese wedstrijden', aldus Van Ginkel. 'Dit was een goede reactie, je kon zien dat we voor elkaar vochten. Dit moeten we elke wedstrijd brengen, het maakt niet uit of het dan tegen AZ of NAC is.'

PSV-aanvoerder Van Ginkel tevreden: 'Een goede reactie'

Een korte samenvatting: PSV is afgelopen weekend qua resultaat goed aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen en dat stemde Marco van Ginkel tevreden. PSV won met 3-2 van AZ in eigen huis en middenvelder Van Ginkel scoorde de derde treffer. De aanvoerder vond de zege verdiend..