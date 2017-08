FOTO: Ronaldo diep door het stof op social media

Ronaldo was de schlemiel van de avond in het heenduel van de Spaanse SuperCopa. De aanvaller scoorde op schitterende wijze, alleen het juichten zonder shirt leverde hem geel op. Daarna was het alweer aju voor de Portugees, een bestrafte schwalbe leverde hem zijn tweede gele en dus rood op.

Op internet moet de Portugees het ontgelden, de foto's worden er weer bijgehaald en 'what goed around, comes around.'

🤔 Who did it better? pic.twitter.com/92vJb9kegn — FOX Soccer (@FOXSoccer) 13 augustus 2017

