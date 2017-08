Het heenduel in de Spaanse SuperCopa wat werd afgewerkt in Camp Nou, is een prooi geworden voor Real Madrid. FC Barcelona, zonder Neymar, viel ten prooi aan het sterk counterend Real van Zidane.

Vervolg: Real wint heenduel SuperCup, Ronaldo Schlemiel met goal en rood

Waar het heenduel om de Spaanse SuperCopa nog rustig begon, wist de 31-jarige arbiter het de eerste 45 minuten nog redelijk onder controle te houden. Met slechts 5 gele kaarten in de eerste 50 minuten ging het duel vrij vriendelijk op, totdat Pique in de tweede helft voor de openingsgoal zorgde.

De verdediger gleed een inzet achter zijn eigen doelman Ter Stegen, puur op reflex. Maar de toon was wel gezet en Real stond op voorsprong. Na een klein uur kwam Ronaldo binnen de lijnen op Camp Nou, wat zorgde voor een hels fluitconcert voor de Portugees (zie beelden).

🔄 | Daar is-ie dan! Het fluitconcert in Camp Nou is oorverdovend. #CristianoRonaldo pic.twitter.com/kP1mN23uiG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 augustus 2017

De ingevallen Ronaldo zorgde echter voor een opsteker voor Real Madrid, terwijl juist aan de andere kant het doelpunt viel. Suarez liet zich te makkelijk vallen bij Navas, de arbiter tuinde erin en legde de bal op de stip. Messi maakte gebruik van dit buitenkansje en schoot de 1-1 binnen (zie video).

Maar lang kon Messi niet genieten van de gelijkmaker, de ingevallen Ronaldo liet zijn kunsten zien en lepede de bal schitterend in de kruising buiten bereik van Ter Stegen (zie video).

En ronaldo laat zich niet gek maken. De 1-2 komt van zijn voet. Stijf in de kruising. #fcbrma pic.twitter.com/cOMjAD0dk7 — V-bal.nl (@vbal_nl) 13 augustus 2017

Alleen het juichten van de Portugees kwam hem op geel te staan door toedoen van het uittrekken van zijn shirt. Binnen een minuut was het voor Ronaldo echter alweer vertrekken, de aanvaller ging te makkelijk neer en de arbiter beoordeelde het als schwalbe en trok geen voor Ronaldo, dus rood!

En #ronaldo mag inrukken met rood! Arbiter ziet hier een schwalbe in. pic.twitter.com/D5kueSeZ4c — V-bal.nl (@vbal_nl) 13 augustus 2017

Zo moest Real Madrid het duel afmaken met een man minder, maar het antwoord liet niet op zich wachten. Casemiro zorgde met een schitterende treffer voor de 1-3 en legde FC Barcelona hiermee het zwijgen op.

Real wint heenduel SuperCup, Ronaldo Schlemiel met goal en rood

Een korte samenvatting: Het heenduel in de Spaanse SuperCopa wat werd afgewerkt in Camp Nou, is een prooi geworden voor Real Madrid. FC Barcelona, zonder Neymar, viel ten prooi aan het sterk counterend Real van Zidane..