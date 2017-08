Lazio te sterk voor Juventus in Italiaanse SuperCup

Lazio Roma heeft zondagavond voor een verrassing gezorgt, de Italiaanse Super Cup gaat naar de club van De Vrij. Een bloedstollend einde zorgde voor de overwinning van Lazio.

Omdat Juventus afgelopen seizoen de dubbel wist te pakken (kampioenschap en beker red.) mocht de verliezend finalist Lazio aantreden voor het duel van de Italiaanse SuperCup. Beide elftallen met een vrij verschillende basiself, voor Juventus zonder Leonardo Bonucci en Dani Alves.

Pas na een halfuur spelen kwam er schot in de zaak, het was aanvaller Immobile die naar de grond werd gewerkt. De aanvaller ging zelf achter de bal staan en verschalkte Buffon vanaf 11 meter.

Nu rust was het voor Immobille opnieuw raak, 8 minuten in het tweede bedrijf wist hij de 2-0 binnen te koppen. Het duurde erg lang voordat Juventus met een antwoord kwam, 5 minuten voor tijd was het Dybala die een vrije trap vanaf 25 meter kiezelhard binnenschoot.

Een slotoffensief leek te komen, want in de slotminuut van de officiele speeltijd werd Sandro naar de grond gewerkt en kreeg Juve nog een strafschop. Opnieuw was het Dybala die mocht aanleggen en verzilverde de strafschop.

De gelijkmaker leek goed voor de verlenging, maar invaller Alessandro Murgia zorgde 4 minuten in de extra tijd voor de winnende goal van Lazio en gingen de Romeinen met de Italiaanse SuperCup aan de haal.

