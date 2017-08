Het tweede competitieduel voor PSG tegen Guingamp werd overtuigend met een 3-0 zege afgesloten, uitblinker was de debutant en miljoenentransfer Neymar.

Natuurlijk ging voorafgaand het duel tegen Guingamp het nergens anders over dan het debuut van Neymar, de man van 222 miljoen maakte zondagavond zijn officiele debuut voor PSG.

Waar Guingamp zichzelf opsloot rond de eigen 16 meter, wist Neymar wel enkele kansjes te creeeren. Bij de rust was er echter niet gescoord, maar daar kwam in de tweede helft verandering in. Neymar gunde Cavani met een assist de eerste goal, al kwam hij op naam van de verdediger Jordan Ikoko die hem knullig in eigen goal werkte.

Neymar's PSG debut:



⏰ Minutes: 90

⚽️ Goals: 1

🎯 Assists: 1

💰 Money Earned: €5,500



Not bad at all 😳🔥 pic.twitter.com/Nh7i1muO6n — GeniusFootball (@GeniusFootball) 13 augustus 2017

Even later was het duo toch dodelijk door de defensie van Guingamp, een mooie steekbal van Neymar zorgde ervoor dat de Uruguayaan wel het doelpunt op zijn naam mocht zetten en de 0-2 mocht aantekenen.

Het slotakkoord was voor de debutant, Neymar zorgde met een simpele binnenschuiver voor de eindstand van 0-3.

Neymar laat zich zien bij debuut PSG met goal en assist

