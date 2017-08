Bacuna vertrekt naar club van Jaap Stam

Leandro Bacuna is een nieuwe aanwinst op het middenveld en verdediging voor het Engelse Reading FC, Jaap Stam heeft hem weggehaald bij Aston Villa.

En Stam is zeer te spreken over zijn nieuwe aanwinst met Premier League ervaring. Bij Villa kwam Bacuna tot 128 wedstrijden en hij tekende dan ook een vierjarig contract bij de club.

De Nederlandse speler komt bij Reading veel meer oud-Eredivisionisten tegen zoals Joey van den Berg, Pelle Clement en Roy Beerens. Niet te vergeten dat de coach Jaap Stam zelf ook een Nederlander is.

Bacuna moet Reading dit seizoen gaan helpen aan promotie naar de Premier League, vorig seizoen werd er in de play-offs op penalty's verloren van Huddersfield Town, die dit weekend gelijk met 0-3 wonnen van De Boer's Palace. Sinds Reading is overgenomen door Chinezen was het even twijfelen of Stam bleef maar hij besloot niet vroegtijdig naar de Premier League te gaan en bleef dus Reading trouw.

De broer van Bacuna, Juninho, zit net zoals Leandro vroeger bij FC Groningen. Beide broers hebben in hun Eredivisie tijd flink wat kaarten gepakt.

