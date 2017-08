FC Twente is bezig met het aantrekken van een Oostenrijkse middenvelder. Volgens de lokale krant Tubantia moet Michael Liendl de nieuwe aanwinst worden. De 31-jarige middenvelder is transfervrij nadat hij na afgelopen seizoen 1860 München, dat uit de Duitse 2.Bundesliga degradeerde, verliet.

Liendl kwam de laatste twee jaar uit voor 1860 München en kwam tot 57 competitieduels en 12 goals. Vorig seizoen kwam stond hij van de 28 competitieduels die hij speelde er 20 in de basis. Liendl speelde eerder ook voor Fortuna Düsseldorf, Wolfsberger AC, Austria Wien en Kapfenberger SV.





In 2014 speelde Liendl ook 1 interland voor zijn land Oostenrijk. Het is niet bekend voor hoeveel seizoenen FC Twente Liendl wil aantrekken.



FC Twente wil Oostenrijkse middenvelder naar Enschede halen

