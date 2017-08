Feyenoord voor eigen publiek naar 2-1 zege op FC Twente

Regerend landskampioen Feyenoord is het nieuwe seizoen begonnen met een 2-1 overwinning op FC Twente, zonder veel overtuiging werden de drie punten in eigen huis gehouden.

Een uiterst efficiënt Feyenoord wist in de eigen Rotterdamse Kuip de zege veilig te stellen, er werd met 2-1 gewonnen van FC Twente. De bezoekers begonnen dan ook het best aan de wedstrijd via een grote kans van Fredrik Jensen, maar de Tukker vond doelman Bijlow op zijn weg.

Het duurde tot de 23e minuut voordat er echt actie in de tent was, Feyenoord middenvelder en nieuwkomer Jean-Paul Boëtius nam een pass van Botteghin over 50 meter prachtig aan, kon tot de achterlijn doorgaan wanneer hij de bal voor het doel wist te brengen.

De Deense clubtopscorer Jørgensen had zich slim vrijgelopen en kon simpel de openingstreffer binnentikken. Voor de Rotterdammers leek er na het openingsdoelpunt weinig aan de hand, totdat Jensen in de 37e minuut het Rotterdamse doel onder vuur nam. Doelman Bijlow van Oranje -19 had geen antwoord op de pegel van Jensen en zag de bal achter hem in het net verdwijnen.

In de tweede helft duurde het een kleine 10 minuten voordat de Rotterdamse aanhang weer mocht juichen, een vrije trap van Toornstra werd losgelaten, waarna Berghuis er maar zijn hoofd tegenaan hoefde te zetten en Feyenoord opnieuw op voorsprong zette.

Door de overwinning staan de Rotterdammers direcht 3 punten los van rivaal Ajax, de overwinning was alweer de 12e op rij in de Kuip voor de Rotterdammers.

