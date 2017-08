El Ahmadi: In De Kuip moet je ook goed voetbal spelen

Landskampioen Feyenoord won zondag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Twente, maar gemakkelijk ging het niet. Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi versloeg met zijn teamgenoten Twente met 2-1, maar de Rotterdammers hadden het lastig. El Ahmadi maakt dat echter niet heel veel uit.

‘Als je hier in De Kuip speelt, moet je ook wel goed voetbal spelen. Bij vlagen was het niet heel goed, maar als je dit soort wedstrijden speelt, dan is het belangrijkste dat je wint’, vertelde El Ahmadi tegen FOX Sports. ‘De eerste helft was een beetje stroef. Het was wel een goede goal, maar het baltempo was te laag en we maakten veel domme beslissingen.’





Na de rust vond El Ahmadi Feyenoord beter. ‘In de tweede helft ging het wel aardig. We hebben niet veel kansen gecreëerd, maar je wint deze wedstrijd, de eerste wedstrijd, en dat is altijd belangrijk’, vervolgde El Ahmadi, die weet dat Feyenoord een zwaar seizoen wacht als regerend landskampioen. De verwachtingen zullen weer hoog zijn en tegenstanders zullen zich anders opstellen.





‘Je bent nu de te kloppen ploeg. Iedereen wil van je winnen. We moeten gewoon voor het kampioenschap gaan. Vorig jaar hebben we dat niet uitgesproken vanaf het begin. Maar we zijn vorig jaar kampioen geworden, de selectie is versterkt, dus we moeten er vol voor gaan. Vorig seizoen gunde iedereen ons het kampioenschap en dit jaar denk ik niet. Je krijgt niets cadeau. Het wordt moeilijker dan vorig jaar’, aldus El Ahmadi.

