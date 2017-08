Heracles stunt en wint voor het eerst in halve eeuw van Ajax

Ajax is met een kater aan het nieuwe seizoen begonnen. In Almelo won Heracles Almelo namelijk van de Amsterdammers. Heracles was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Ajax. Voor Heracles was dit een enorme stunt, daar het voor het eerst sinds 21 februari 1965(!) won van de club uit Amsterdam.

De bezoekers domineerden het duel vanaf het eerste fluitsignaal, maar in de eerste helft wist Ajax niet te scoren. Heracles-doelman Bram Castro wist zijn ploeg in de wedstrijd te houden bij twee pogingen van Donny van de Beek en bij kansen van Justin Kluivert, Hakim Ziyech en Mitchell Dijks. Dijks speelde omdat Nick Viergever centraal achterin Davinson Sánchez verving. Trainer Marcel Keizer had hem buiten de selectie gelaten. Sánchez wordt door Tottenham Hotspur begeerd momenteel.





Heracles was echter ook niet kansloos in de eerste helft. Brandley Kuwas en Brahim Darri namen Ajax-goalie André Onana onder vuur, maar de keeper redden. Bij de poging van Jeff Hardeveld ging Viergever in de baan van het schot liggen. Vlak na de rust was Dijks direct gevaarlijk voor Ajax, maar zijn poging ging op de paal. Vlak daarna kon Tim Breukers scoren, maar zijn schot ging voorlangs.





Na 56 minuten kwam Ajax toch op 0-1. Amin Younes kon doorbreken op links en gaf de bal aan Ziyech. De middenvelder knalde vervolgens keihard raak in het dak van het doel: 0-1. Daarna kwam Heracles echter terug. Paul Gladon scoorde uit een voorzet van Kuwas de 1-1 in de 65ste minuut. Ajax leek van slag en Heracles ging doordrukken. Peter van Ooijen en Kuwas probeerden het met afstandsschoten, maar Onana redde.





Na 82 minuten voetballen werd het toch 2-1 voor Heracles. De goed spelende Kuwas scoorde met een fraai schot in de verre hoek de 2-1. Ajax ging alles op alles spelen en met Klaas-Jan Huntelaar probeerde het gelijk te maken. Huntelaar kreeg ook enkele kansen, maar Heracles hield zich staande.

