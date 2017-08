Het Franse Olympique Lyon kende vorige week een prima start in de Franse competitie, waar oud PSV-er Depay al goed was voor een assist bij de 4-0 overwinning op Strasbourg.

Vervolg: Vrije trap Depay eerste treffer van seizoen voor oud PSV-er in Ligue1

Vrijdag 11 augustus kende Olympique Lyon opnieuw een zege, op bezoek bij Stade Rennes werd met 1-2 gewonnen en was Depay met zijn treffer belangrijk voor de drie punter van Lyon.

In de 57e minuut, net voor het volle uur, wist Depay een vrije trap om te zetten in een doelpunt. Al zag doelman Abdoulaye Diallo van Stade Rennes er niet goed uit.

Met de openingsgoal leek het verzet van Stade Rennes gebroken, maar het duurde nog tot een kwartier voor tijd totdat Mariano Diaz de tweede goal van Lyon op het bord zette. De zege kwam niet meer in gevaar voor Lyon, ook niet toen Benjamin Bourigeaud in de blessuretijd nog een vrije trap schitterend binnenschoot voor Rennes.

Door de twee overwinningen is Lyon in ieder geval tot zondag de koploper in de Franse Ligue1, dan komen AS Monaco en PSG nog in actie.

