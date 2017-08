Ajax-aanvoerder Joël Veltman heeft het gevoel dat de spelers van Ajax de zeer trieste gebeurtenis rondom Abdelhak Nouri al goed hebben verwerkt, voor zover dat mogelijk is. Nouri zakte in de voorbereiding op het seizoen in een oefenduel in elkaar en liep ernstige- en blijvende hersenschade op. Zijn kans op herstel is namelijk nihil.

Vervolg: Veltman vertelt hoe Ajax-spelers gebeurtenis Nouri verwerken

Ondanks de gebeurtenis met Nouri weet Veltman dat de Ajax-spelers de draad moeten oppakken en iedereen doet dat op zijn eigen manier. ‘Sommige jongens zijn er al naartoe geweest en anderen vinden dat lastig. Sommigen willen hem herinneren zoals hij was in zijn doen en laten en dat als herinnering bewaren. Dat is moeilijk’, zei verdediger Veltman tegen Inside Ajax.





Veltman kan er inmiddels redelijk goed mee om gaan. ‘Ik heb thuis een Nouri-shirt hangen, dus je wordt er iedere dag aan herinnerd. Ik heb het inmiddels ook wel een plekje gegeven. Het kan een zwaktepunt worden, maar je kunt er ook kracht uit halen, hoe hard dat ook klinkt’, aldus Veltman.

