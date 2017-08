Stefano Lilipaly maakt mooie stap richting Indonesië

Stefano Lilipaly, de 27-jarige Arnhemmer, heeft na een goed gesprek met Cambuur afscheid genomen en vertrekt richting Bali: waar hij voor Bali United gaat spelen.

Lilipaly tekende in januari nog bij tot 2019 maar laat dat dus nu schieten voor een mooi Indonesisch avontuur. De speler mocht weg nadat hij er onderling met Cambuur was uitgekomen, de club hield er tevens een mooi zakcentje aan over: er wordt gesproken over enkele tonnen in de media, mooi meegenomen voor de mannen uit Cambuur.

Lilipaly tekent een meerderjarig contract bij het land waar hij al interlands voor speelt. De Nederlander/Indonees komt dus niet terecht op onbekend terrein, eerder speelde hij al in Japan en hij mag dan ook een avonturier genoemd worden.

Bij Bali komt Lilipaly Nick van der Velden tegen, de 35-jarige speelde in het verleden onder meer bij AZ en Willem II.

