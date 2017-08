Ajax moet Daley Sinkgraven nog weken missen

Ajax-trainer Marcel Keizer kan zaterdag niet over Daley Sinkgraven beschikken. De linksbenige speler, die als linksback en linkermiddenvelder kan spelen, mist de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo door een knieblessure. Dit meldde Keizer op de afsluitende persconferentie in aanloop naar het duel bij Heracles.

‘Daley heeft deze blessure vorig seizoen ook gehad, toen heeft hij er alles aan gedaan om fit te worden voor de Europa League-finale. Tijdens de zomerperiode heeft hij ook langer doorgetraind, maar in de wedstrijd tegen Werder Bremen kreeg hij weer last van zijn knie’, zo meldt Keizer op de website van Ajax.





‘Sindsdien moet hij hard trainen om terug te komen. Het herstel gaat zeker nog een aantal weken duren’, aldus Keizer over Sinkgraven, die vorig seizoen 24 competitieduels voor Ajax speelde.

