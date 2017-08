PSV nam deze week afscheid van Davy Pröpper. De ploeg uit Eindhoven verkocht de middenvelder aan het Engelse Brighton & Hove Albion. Door het vertrek van Pröpper is het middenveld van PSV redelijk dun bezet. Trainer Phillip Cocu ziet een versterking wel zitten, maar het hangt ervan af wie.

Vervolg: PSV-coach Cocu wil alleen topspeler als opvolger Pröpper

‘Het moet dan wel een échte versterking zijn, een impuls voor het team. De gemiddelde leeftijd van de selectie is flink naar beneden gegaan. Sommige spelers krijgen nu andere verantwoordelijkheden. Zij spelen niet meer onder de vleugels van anderen’, zei Cocu tegen het Eindhovens Dagblad in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.





‘En de jeugd zal zich ook moeten laten zien, die krijgt wellicht de kansen waar iedereen om geroepen heeft. We zijn nog niet compleet, maar ik heb wel alle vertrouwen in de groep die er nu al staat’, aldus Cocu. PSV begint zaterdagavond aan het seizoen met een pittige thuiswedstrijd tegen AZ.

PSV-coach Cocu wil alleen topspeler als opvolger Pröpper

Een korte samenvatting: PSV nam deze week afscheid van Davy Pröpper. De ploeg uit Eindhoven verkocht de middenvelder aan het Engelse Brighton & Hove Albion. Door het vertrek van Pröpper is het middenveld van PSV redelijk dun bezet. Trainer Phillip Cocu ziet een versterking wel zitten, maar het hangt ervan af wie..