Ajax-trainer wil Cerny en Cassierra niet kwijt

Als het aan Ajax-trainer Marcel Keizer ligt, dan houdt hij de huidige selectie van Ajax bij elkaar. Keizer ziet het niet zitten als bijvoorbeeld de aanvallers Vaclav Cerny en Mateo Cassierra worden verhuurd. Dit ondanks het feit dat Cerny en Cassierra vorig seizoen weinig speelde in het eerste van Ajax.

‘Die mogen wat mij betreft niet verhuurd worden’, citeerde de website van Ajax op de persconferentie uit de mond van Keizer. Even later plaatste Keizer toch een kleine kanttekening. ‘Als er nog spelers bijkomen kan de situatie altijd veranderen.’





De negentienjarige flankspeler Cerny speelde vorig seizoen 5 competitieduels voor Ajax en speelde verder vooral in Jong Ajax (15 goals in 28 competitieduels). De Colombiaanse spits Cassierra kwam tot zeventien competitieduels voor Ajax 1, maar maakte maar 333 minuten. Hij scoorde 2 keer in de Eredivisie. Voor Jong Ajax maakte hij 11 goals in 17 competitieduels in de Jupiler League.

