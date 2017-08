FC Utrecht is het Eredivisie-seizoen 2017-2018 uitstekend begonnen. In de eerste wedstrijd van het seizoen won de club uit Utrecht met 0-3 bij ADO Den Haag. De nieuwkomers Cyriel Dessers (2 keer) en Sander van de Streek zorgden voor de goals.

Vervolg: FC Utrecht overwint schopploeg ADO en zet 3-0 zege neer

ADO begon sterk en Lex Immers zette na een kopbal Sheraldo Becker alleen voor Utrecht-keeper David Jensen, die echter redding bracht. Langzaamaan nam Utrecht het heft in handen en dat kreeg het na ca. 10 minuten. Gyrano Kerk bezorgde de ADO-defensie kopzorgen door zijn snelheid. Na 15 minuten scoorde de van NAC Breda overgekomen spits Dessers zijn eerste Eredivisie-goal. Na een hard schot van Kerk van ca. 25 minuten die op het aluminium uiteen spatte, scoorde Dessers uit de rebound. Hij stond wel buitenspel, maar het was 0-1.





Daarna gebeurde er van alles op het veld. Lex Immers, Zakaria Labyad en Aaron Meijers kregen binnen 6 minuten geel en Anouar Kali van Utrecht raakte geblesseerd na een duel met Danny Bakker. Utrecht had het duel echter onder controle, maar ADO scoorde tien minuten voor de rust bijna 1-1. De spits Bjorn Johnsen schoof de bal hard in de verre hoek, maar de bal ging op de paal. Vlak voor rust viel Yassin Ayoub ook geblesseerd uit na een duel met Bakker.





De aangetrokken Urby Emanuelson kwam na de rust als vervanger van Ayoub in het veld en met hem kreeg Utrecht de eerste kans. Via Emanuelson kwam de bal bij Kerk, maar ADO-keeper Robert Zwinkels redde in 2 keer. Niet veel later moest Zwinkels weer redding brengen op een ver schot van Sean Klaiber. Daarna kopte Ramon Leeuwin via Bakker over en Kerk schoot net naast. Op de kopbal van Van de Streek, die overkwam van Cambuur, had Zwinkels geen antwoord: 0-2.





Utrecht leek meer te gaan scoren, maar ADO kreeg toen wel kansen via Melvyn Lorenzen en Johnsen. Tom Beugelsdijk kreeg echter de grootste kans. De verdediger kopte de bal uit een corner op de lat. Vlak erna scoorden Johnsen en Danny Gorter bijna, maar Utrecht-doelman Jensen redde goed op de kopbal van Johnsen en Gorter schoot voorlangs. In de 80ste minuut maakte Dessers de 0-3 na een mooie steekbal van Labyad.

FC Utrecht overwint schopploeg ADO en zet 3-0 zege neer

Een korte samenvatting: FC Utrecht is het Eredivisie-seizoen 2017-2018 uitstekend begonnen. In de eerste wedstrijd van het seizoen won de club uit Utrecht met 0-3 bij ADO Den Haag. De nieuwkomers Cyriel Dessers (2 keer) en Sander van de Streek zorgden voor de goals..