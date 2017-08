Vitesse-coach Fraser geen voorstander van rouleren: Ik praat daarover

Vitesse begint zaterdag aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en doet dat met een thuisduel tegen promovendus NAC Breda. Trainer Henk Fraser heeft zijn selectie voor elkaar en moet enkele lastige keuzes maken. De coach van de club uit Arnhem zit daar echter helemaal niet mee, maar weet wel dat hij moet proberen om de spelers van Vitesse tevreden te houden.

'Er zal dit seizoen veel gevraagd worden van mijn management kwaliteiten', zei Fraser in gesprek met Omroep Gelderland. Voor de twee posities van centrale verdediger heeft Fraser vier hele goede opties en al die vier spelers vinden dat ze een basisplek moeten hebben. Matt Miazga en Maikel van der Werff moeten echter op de bank plaatsnemen, daar Arnold Kruiswijk en Guram Kashia het verdedigingsduo vormt.





Verder moet keeper Eloy Room, die vorig seizoen goed keepte, Remko Pasveer voor zich dulden. De strijd om de spitsenpositie wordt ook nog leuk. De van Sporting Lissabon gehuurde Luc Castaignos is pas bij de club, maar wil uiteindelijk eerste spits worden. Nu krijgt Tim Matavz de voorkeur. Fraser maakt zich er niet druk om.





'Ze moeten zich dit seizoen beseffen dat er verdomd veel concurrentie is met dus veel gelijkwaardige spelers om je heen. Maar dat is een wezenlijk onderdeel van topsport. Ik heb in principe maar tien of elf vrienden. De rest vind je even niet zo aardig, maar dat hoort er bij en daar zit ik ook niet mee', vervolgde Fraser.





Vorig seizoen kon Fraser goed omgaan met spelers die hij moest teleurstellen en Vitesse groeide uit tot een hecht collectief. Mede door het bepalen van Europees voetbal is de selectie veranderd en de concurrentie lijkt groter te zijn geworden. 'Ik kan alleen maar eerlijk zijn en zal zeker niet overdreven pamperen. Rouleren dit seizoen? Van nature doe ik dat niet en ben ik geen voorstander, maar ook ik kijk om mij heen en praat daarover met mensen’, aldus Fraser.

