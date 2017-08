Vitesse begint zaterdag aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en doet dat met een thuisduel tegen promovendus NAC Breda. Trainer Henk Fraser heeft zijn selectie voor elkaar en moet enkele lastige keuzes maken. De coach van de club uit Arnhem zit daar echter helemaal niet mee, maar weet wel dat hij moet proberen om iedereen tevreden te houden.

Vervolg: Derksen noemt opvolger voor Voetbal Inside: 'Hij zou op mijn plek kunnen'

Tegen het Algemeen Dagblad laat Derksen, oud-hoofdredacteur van weekblad Voetbal International weten, weten: ‘Ik kan me niet voorstellen dat dit het laatste seizoen wordt. Wilfred en René willen zeker nog jaren door met Voetbal Inside. Ik ben eigenlijk de enige die twijfelt, maar ook zonder mij zullen ze heus wel verdergaan. Ik vind het lullig om ze in de steek te laten.’





Dat Derksen Genee en Van der Gijp niet in de steek wil laten, klinkt aan de ene kant vreemd, daar het trio vaak aan het bekvechten was op de tv. ‘Er waren inderdaad periodes dat we elkaar haatten en buiten de uitzendingen elkaar doodzwegen. Het waren ego-ruzies. En misschien dat we daarom nu toch dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Ook de dood van René’s vriendin (vorig jaar, red.) heeft veel met onze band gedaan. Het bekvechten is al een tijdlang over. De zenderbaas van RTL 7 heeft in dat opzicht een ontzettend saai jaar achter de rug.’





In het voorjaar liet hij echter nog weten alleen dit seizoen nog door te gaan en daarna te stoppen, maar Derksen twijfelt dus. Als het aan zijn vrouw ligt, dan stopt Derksen. ‘Eerlijk, mijn vrouw Isabelle is niet de grootste fan van het tv-programma. Zij vindt het vervelend om de volgende dag door iedereen te worden aangekeken in de Albert Heijn: daar heb je de vrouw van die vreselijke Derksen. En we wonen heerlijk rustig hier (Grolloo, Drenthe, red.). 'Laten we daar nou toch van genieten', zegt ze dan.’





Mocht Derksen na dit seizoen toch stoppen, dan weet hij wel iemand die het team van Genee en Van der Gijp kan versterken. ‘Wim Kieft zou prima op mijn plek kunnen. Jammer dat hij nu bij Ziggo Sport zit. Maar doorgaan of niet, bij RTL hoeven ze in elk geval niet bang te zijn dat een van ons naar een andere zender stapt. Niemand wil ons meer, we hebben inmiddels compleet Hilversum beledigd’, aldus Derksen.

