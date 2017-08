Ajax heeft de komst van verdediger Luis Manuel Orejuela bevestigd. De 21-jarige Colombiaanse rechtsback komt over de Colombiaanse club Deportivo Cali, dat een transfer van Orejuela naar Ajax al bevestigde. Orejuela tekende vrijdagmiddag een vijfjarig contract bij Ajax en hij sluit per direct aan bij de selectie, zo meldt Ajax via de officiële kanalen.

Vervolg: OFFICIEEL: Ajax bevestigt komst van Colombiaan Orejuela

Orejuela komt bij Ajax twee landgenoten tegen, namelijk Davinson Sánchez en Mateo Cassierra. Orejuela debuteerde in 2014 voor Cali en kwam tot 54 competitieduels en drie goals voor de Colombiaanse club uit zijn geboortestad. Verder speelde Orejuela al interlands voor jeugdelftallen van Colombia en hij werd ook al opgeroepen voor de nationale ploeg van Colombia, waarvoor hij nog niet debuteerde.





In Amsterdam moet Orejuela de naar Olympique Lyon vertrokken Kenny Tete opvolgen en met aanvoerder Joël Veltman de concurrentie aangaan voor een basisplek.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="es" dir="ltr">¡Bienvenido! 🙋‍♂️🇨🇴<a href="https://twitter.com/hashtag/WelkomLuis?src=hash">#WelkomLuis</a> <a href="https://t.co/vjeW7MKknt">pic.twitter.com/vjeW7MKknt</a></p>— AFC Ajax (@AFCAjax) <a href="https://twitter.com/AFCAjax/status/896046218803126272">11 augustus 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

OFFICIEEL: Ajax bevestigt komst van Colombiaan Orejuela

Een korte samenvatting: Ajax heeft de komst van verdediger Luis Manuel Orejuela bevestigd. De 21-jarige Colombiaanse rechtsback komt over de Colombiaanse club Deportivo Cali, dat een transfer van Orejuela naar Ajax al bevestigde. Orejuela tekende vrijdagmiddag een vijfjarig contract bij Ajax en hij sluit per direct aan bij de selectie, zo meldt Ajax via de officiële kanalen..