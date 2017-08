Feyenoord kent nog wel wat lichte problemen bij de spelersgroep, maar de competitiestart staat voor de deur.

Feyenoord opent het bal tegen FC Twente, waar de Rotterdammers nog met fysieke klachten kampen. Tegelijkertijd wil Van Bronckhorst gewoon op 0 beginnen en kijkt hij niet naar concurrenten Ajax en PSV.

Jones en Nieuwkoop lijken nog twijfelgevallen te zijn voor de Rotterdammers, al lijken nieuwkomers Haps en St. Juste fit. Van Bronckhorst weet dat de teller weer op 0 begint. 'We zijn natuurlijk trots dat we kampioen van Nederland zijn, maar nu is er een nieuw seizoen. Het is goed om weer vanaf nul te beginnen. De versieringen bij het Maasgebouw zijn inderdaad weg. Het is een mooie drive om aan het einde van het seizoen net zo'n Maasgebouw te zijn als na vorig seizoen.'

Hoe de concurrentie ervoor staat, daar wil Van Bronckhorst niet naar kijken. 'Dat is moeilijk inschatten, wat de kracht is van Ajax en PSV. Uiteindelijk kijk ik meer naar mijn eigen team. Ajax en PSV hebben wel een teleurstelling gehad in Europa. De selecties zijn behoorlijk en het zijn ploegen die voor het kampioenschap gaan meedraaien.'

Zelfverzekerd is Gio wel tegenover de pers, waar Feyenoord vorig seizoen de eerste 9 wedstrijden glansrijk in winst wist om te zetten. 'Toen hebben we de week na de Johan Cruijff Schaal fantastisch gespeeld bij FC Groningen (0-5, red.). Door de winst op Vitesse hebben we de eerste prijs van het seizoen, we gaan met een goed gevoel naar de eerste wedstrijd.'

Van Bronckhorst: 'Allemaal weer op 0 beginnen'

