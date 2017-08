NEC Nijmegen trots na contracteren PSV-verdediger

NEC Nijmegen heeft Suently Alberto aangetrokken en is daar zeer blij. De 21-jarige verdediger komt over van PSV en heeft bij de degradant voor drie seizoenen getekend, zo meldt NEC op zijn website.

Alberto speelde sinds 2012 bij PSV, dat hem toen overnam van Sparta Rotterdam. Bij PSV speelde Alberto in PSV Onder 17- en Onder-19. In het seizoen 2013/2014 debuteerde hij voor Jong PSV in de Jupiler League. Uiteindelijk speelde hij 79 competitieduels voor Jong PSV. Verder heeft hij één Eredivisie-duel achter zijn naam voor PSV. In het seizoen 2014/2015 viel hij in, in een duel met Heracles Almelo.





In 2015 verlengde PSV het contract van Alberto, die ook voor jeugdelftallen van Nederland speelde, tot medio 2018. Remco Oversier, technisch directeur van NEC, is blij met de komst van Alberto. ‘Met Suently halen we onze derde linksbenige verdediger binnen die zowel centraal als linksback uit de voeten kan. Door zijn komst brengen we de juiste balans in de achterhoede aan en hebben we alle posities in de linie goed bezet’, zei Oversier.





‘We zijn trots dat ook Suently bewust voor onze plannen kiest, boven een directe stap naar de Eredivisie. Met zijn drie seizoenen in de Jupiler League, zijn wedstrijden bij de nationale teams en het trainen bij het eerste elftal van PSV, brengt hij een goed gevulde rugzak met ervaring mee naar onze mooie club’, aldus Oversier.

