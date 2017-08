Martins Indi maakt definitief overstap naar Stoke City

Het Engelse Stoke City heeft de verdediger Martins Indi definitief overgenomen van de Portugese grootmacht FC Porto.

Afgelopen seizoen huurde het Engelse Stoke City de Nederlandse verdediger al van FC Porto, waar nu een definitieve overname op papier wordt gezet. Martens Indi vertrok in 2014 bij Feyenoord om een avontuur aan te gaan bij FC Porto, waar hij nooit echt doorbrak.

Stoke City maakt nu voor de overgang van Martins Indi een bedrag van 7,7 miljoen euro over naar de rekening van de Portugese grootmacht. Martins Indi tekent bij Stoke City een contract voor maarliefst vijf seizoenen.

Op de officiele clubwebsite van Stoke valt te lezen: 'We zijn dolblij dat we Bruno op permanente basis naar onze club hebben kunnen halen. We weten dat hij zich hetzelfde voelt. Bruno heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het hier naar zijn zin had en hier wilde blijven. We moesten geduldig zijn, maar zijn erg blij met de uitkomst.'

