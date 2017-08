United denkt aan eventuele rentree Zlatan Ibrahimovic

Het lijkt erop dat Manchester United intern werkt aan een eventuele terugkeer van Zlatan Ibrahimovic, zo erkent Manager Jose Mourinho.

Mourinho laat op de persconferentie weten: 'Zlatan is geblesseerd en heeft tijd nodig om te herstellen. Hij is niet klaar om dit weekend in actie komen.' United opent aankomend weekend de competitie tegen het Engelse West Ham United.

Manchester United in talks with Zlatan Ibrahimovic as Jose Mourinho reveals club are considering re-signing striker https://t.co/zIEpSrm5xX pic.twitter.com/cEgb9F5pwh — MailOnline Sport (@MailSport) 11 augustus 2017

'Het (de terugkeer van Zlatan, red.) is op dit moment niet zo urgent dat de beslissing op korte termijn gaat vallen.'

Bijzonder ik neem aan dat Lukaku 1e keus is. Zlatan blijft ambitiues dus zal m proberen te verdrijven en prijzen pakken met #mufc https://t.co/kiyiV4N4pj — Platte Kar (@Plattekar) 11 augustus 2017

Momenteel herstelt de Zweed van een zware knieblessure die hij opliep in het Europa League duel met RSC Anderlecht. Rond de jaarwisseling lijkt de Zweed zijn rentree te kunnen gaan maken bij Man. United.

'Ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien wat hij vorig jaar heeft gedaan voor Manchester United. Het was wat hem betreft niet genoeg. Hij denkt dat hij nog beter kan en wil op het hoogste niveau blijven spelen. We bespreken de mogelijkheid dat hij in de tweede seizoenshelft weer bij ons aansluit,' sluit Mourinho af.

