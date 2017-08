PSV kent zaterdag de opening van het nieuwe seizoen, het Alkmaarse AZ komt dan op bezoek in het Philips Stadion.

Vervolg: Cocu komt met verrassing in basiself voor aftrap tegen AZ

Cocu heeft voor de donderdag en de vrijdag de deuren van het trainingscomplex hermetisch gesloten, zodat de pers ook niets wijzer wordt in aanloop naar de aftrap van het nieuwe seizoen.

PSV – AZ: Europa League uitschakeling blijft niet zonder gevolgen, zegt Philip Cocu. https://t.co/yB9gXnN7Ev — PSV Inside (@psvinside) 11 augustus 2017

In gesprek het het ED laat Cocu weten dat er zeker wel wat dingen gaan veranderen, 'Je kunt wel kleine aanpassingen doen en de accenten wat verleggen. Al moet je bij tegenslag ook niet alles willen veranderen.'

'Ik houd me niet bezig, met wat erover wordt geschreven en gezegd, Ik heb alleen invloed op het team en de prestaties die we leveren. We zullen als team moeten groeien. Tegen AZ zullen we misschien nog niet het maximale zien wat deze groep kan. Maar ik heb er zeker vertrouwen in.'

Cocu komt met verrassing in basiself voor aftrap tegen AZ

Een korte samenvatting: PSV kent zaterdag de opening van het nieuwe seizoen, het Alkmaarse AZ komt dan op bezoek in het Philips Stadion..