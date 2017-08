Doelman Ederson is de duurste transfer geworden voor de Portugese grootmacht, voor 40 miljoen euro is hij vertrokken naar het Engelse Manchester City.

Vervolg: Tim Krul kan naar Portugees Benfica

De duurste transfer van de Portugese grootmacht deze transferzomer, die in eerste instantie keken naar PSV doelman Jeroen Zoet. Maar de interesse in de PSV goalie was al snel bekoeld, maar nu lijken de Portugezen opnieuw te kijken naar een Nederlander.

Benfica heeft een plan A en wil doelman Lukas Hradecky van het Duitse Eintracht Frankfurt, maar de onderhandelingen lijken maar niet op gang te komen. Hierdoor schakelt Benfica door naar oud AZ en Ajax doelman Tim Krul.

De kersverse landskampioen van Portugal heeft inmiddels een lijntje uitgegooit naar het Engelse Newcastle, waar de interesse in doelman Tim Krul op gang lijkt te komen.

Het oog voor toekomstperspectief bij het Engelse Newcastle is voor Tim Krul 0,0, waardoor de Nederlander bij AZ een half seizoen onder de lat stond. Bij Ajax moest Tim Krul doelman Onana voor zich dulden, waardoor een terugkeer naar Newcastle de weg werd.

Tim Krul kan naar Portugees Benfica

Een korte samenvatting: Doelman Ederson is de duurste transfer geworden voor de Portugese grootmacht, voor 40 miljoen euro is hij vertrokken naar het Engelse Manchester City..