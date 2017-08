Groen licht voor debuut Neymar bij PSG, papierwinkel in orde

Waar de ruzie tussen PSG en FC Barcelona lang voort leek te bleven kabbelen, is het allemaal met een sisser afgelopen voor de Franse grootmacht. Waar men in Parijs zo lang op wachtte is eindelijk daar, het transfercertificaat.

FC Barcelona leek de plaaggeest te worden van de Franse grootmacht PSG, het transfercertificaat van Neymar bleef maar achterwege. Hierdoor miste de Braziliaanse vedette vorige week al de aftrap van PSG in het nieuwe seizoen en leek het een lange zit te gaan worden.

Maar vrijdag meldt het Franse PSG dat het transfercertificaat van Neymar is ontvangen, waardoor een debuut van de Braziliaan dit weekend gemaakt kan worden.

