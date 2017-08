VI maakt grote fout en verklaart moeder van fan dood

VI heeft een erg nare fout gemaakt: het heeft van een fan van De Graafschap, Hans Hissink, zijn moeder per ongeluk doodverklaard.

De fan in kwestie, de heer Hissink, was vroeger speler in de jeugd bij De Graafschap. Bovenaan het artikel van VI staat een grote quote: 'Mijn moeders laatste adem was blauw-wit'. Blauw-wit verwijzend naar De Graafschap. Echter is deze moeder nog helemaal niet dood maar gaat het over de vader van Hissink.

Hissink zelf vat het niet al te serieus op, alleen zegt hij zelf dat er een vergissing gemaakt is tussen zijn vader en moeder. De fan zocht contact en VI heeft hun oprechte excuses aangeboden, verder koestert Hissink geen wrok tegen het voetbalblad.

Hieronder een Tweet van het artikel:

Pijnlijk foutje in seizoensgids @VI_nl: de moeder van @hanshissink is nog hartstikke levend, diens vader is wel overleden... pic.twitter.com/yuCPGyXb3a — Ultra DTC (@ultradtc) 10 augustus 2017

