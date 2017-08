De Kroaat Mateo Barac leek niet door de medische keuring van Ajax heen te komen, waardoor een transfer leek af te ketsen.

Vervolg: Ajax zet deur op kier voor Kroaat Barac na second opinion

Maar een second opinion heeft een heel ander beeld getoond, waardoor de transfer van Mateo Barac naar Ajax wellicht toch doorgang kan vinden. De verdediger werd in eerste instantie medisch afgekeurd bij de Amsterdammers, waar de reden niet geheel openbaar gemaakt werd door Ajax.

De Telegraaf weet vrijdag te melden dat de zaakwaarnemer van Mateo Barac om een second opinion heeft gevraagd, en die heeft een andere uitslag aan het licht gebracht. Hierdoor is Ajax bereidt om het weekend opnieuw om tafel te gaan met de belangenhartiger van Mateo Barac inzake een transfer.

Of dat direct leidt tot een transfer is niet zeker, het lijkt erop dat Ajax hem nogmaals medisch wil keuren. Hierna besluit Ajax of het Mateo Barac daadwerkelijk wil toevoegen aan de selectie.

