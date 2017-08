José Mourinho wilt alles op alles zetten om een back te halen. Vandaag viel de naam van Danny Rose bij Manchester United, Rose moet direct naar de club komen.

Vervolg: Tottenham lijkt Rose te verliezen: concrete interesse

Mourinho heeft ook flink geld over voor Rose, de 27-jarige Engelsman uit Doncaster speelt al 10 jaar voor Tottenham Hotspur en werd eerst diverse keren uitgeleend. Tegenwoordig is Rose niet meer weg te denken uit de basis van The Spurs.

Mourinho heeft op linksback alleen Daley Blind - die formeel niet vaak op linksachter speelt - en zijn andere optie, Luke Shaw, is geblesseerd. Om mee te doen met de titelstrijd zal er toch echt een nieuwe speler achterin moeten komen voor Mourinho.

Rose zou volgens The Mirror al zijn benaderd door Chelsea, Antonio Conte wilt hem dringend tekenen, achterin bij Chelsea is er ook variatie nodig.

Tottenham zal elk transferbod in eerste instantie weigeren, totdat het bedrag onwerkelijk wordt. Rond de 60 miljoen is hun minimum.

Tottenham lijkt Rose te verliezen: concrete interesse

Een korte samenvatting: José Mourinho wilt alles op alles zetten om een back te halen. Vandaag viel de naam van Danny Rose bij Manchester United, Rose moet direct naar de club komen..