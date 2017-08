Arda Turan komt terug op besluit om af te zwaaien als Turks International

Arda Turan gaf eerder aan te stoppen als Turks International, maar de middenvelder is teruggekomen op zijn besluit.

De nieuwe Turkse bondscoach Mircea Lucescu kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag het goede nieuws te horen. Begin juni was het Terim die Arda Turan nog uit de selectie zette, waardoor de middenvelder aangaf niet meer oproepbaar te zijn voor Turkije.

Destijds liet Arda Turan via El Mundo Deportivo weten: 'Ik vertrek bij de selectie en speel niet meer voor Turkije. Het is treurig, maar ik heb geen spijt. Ik heb in alle verschillende categorieën gespeeld als international en ik houd van mijn land, de vlag en het nationale team. Ik heb veel offers gebracht, maar het is voorbij.'

Maar amper twee maanden later komt de middenvelder dus terug op zijn besluit, met Turkije zit hij in Groep I van de WK kwalificatie en moet hij vechten voor het ticket samen met IJsland en Kroatië.

Met de terugkeer bij de Turkse selecite kan Arda Turan de jacht openen om recordinternational te worden, hij heeft hiervoor nog 24 duels nodig. Momenteel is doelman Rüştü Reçber recordinternational met 120 duels.

