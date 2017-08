Ajax-verdediger Joël Veltman heeft door het vertrek van Davy Klaassen naar het Engelse Everton de aanvoerdersband om dit seizoen, maar hij zal niet veranderen als persoon naar eigen zeggen. Veltman zag hoe Klaassen, nadat hij de band kreeg, snel aan zijn rol gewend was. Veltman hoopt dat dit bij hem ook gaat lukken.

'Je moet voelen wat het team voelt. Omdat ik die band draag, ga ik jongens nu niet ineens verrot schelden. Zo ben ik niet en ik ga ook niet veranderen. Liever een goede relatie opbouwen en dan iemand de waarheid vertellen als het nodig is. Davy was echt een leider, die ging voorop in de strijd. Af en toe de beuk erin. Dat kan ik van hem wel overnemen. Alleen het scorend vermogen wordt lastig…', laat Veltman weten in het Algemeen Dagblad.

De 25-jarige Veltman is er zich van bewust dat de schijnwerpers komend seizoen nog meer op hem gericht zullen zijn door de aanvoerdersband. Vorig seizoen werd er ook al veel over hem gesproken. Veltman speelde eigenlijk het hele seizoen als rechtsback en veel mensen snapten niet dat Kenny Tete tweede keus was achter Veltman. Tete vertrok deze zomer overigens naar Olympique Lyon.

'Kijk, volgens mij was de concurrentie met Kenny goed om elkaar beter te maken. Voor hem was het vervelend dat hij niet speelde. Voor mij was het vervelend dat daar zoveel discussie over was. Ik speel minder spectaculair. Kenny heeft natuurlijk geweldige tackles en deed het goed op de momenten dat hij zijn kans kreeg. Maar op een gegeven moment heb ik me niet meer aan de discussie gestoord. Die modus moet je als profvoetballer vinden. Als aanvoerder wordt het verwachtingspatroon alleen maar groter. Dan kun je niet de ene week een negen halen en de andere week een drie. Ik moet de constante factor zijn', aldus Veltman.

Ajax-aanvoerder Veltman gaat teamgenoten niet opeens uitschelden

